Агент защитника "Майнца" Сен-Жюста сообщил об интересе со стороны 4 топ-клубов РПЛ
Фото инстаграм Джерри Сен-Жюста
Зухаир Эссикаль, агент защитника "Майнца" Джерри Сен-Жюста, подтвердил, что на его клиента претендуют российские клубы.
Ранее сообщалось, что голландского футболиста хочет купить "Спартак".
"Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырёх крупнейших российских клубов", - сообщил агент.
"Майнц" требует за своего игрока 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Сен-Жюст сыграл за "карнавальников" 34 матча и сделал 1 ассист.
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|4
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|Боруссия Менхенгладбах
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|6
|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
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|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
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|32
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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