Агент защитника "Майнца" Сен-Жюста сообщил об интересе со стороны 4 топ-клубов РПЛ

Фото инстаграм Джерри Сен-Жюста

Зухаир Эссикаль, агент защитника "Майнца" Джерри Сен-Жюста, подтвердил, что на его клиента претендуют российские клубы.

Ранее сообщалось, что голландского футболиста хочет купить "Спартак".

"Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырёх крупнейших российских клубов", - сообщил агент.

"Майнц" требует за своего игрока 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сен-Жюст сыграл за "карнавальников" 34 матча и сделал 1 ассист.

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