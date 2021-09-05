Агент защитника "Порту" Манафы рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Спартак"
Фото: инстаграм Уилсона Манафы/Автор неизвестен
Мануэль Бланко Фернандес, агент защитника "Порту" Уилсона Манафы, рассказал, почему его подопечный не перешел в московский "Спартак".
"Контакты по Уилсону со стороны "Спартака" действительно были. Но раз игрок до сих пор не покинул клуб, значит, его трансфер не рассматривается. Более того, ценник в 14 миллионов, которые запросил "Порту" за Манафу, нежизнеспособен", - приводит слова Фернандеса Sport24.
Ранее сообщалось, что "Порту" отказался продавать игрока за семь миллионов евро.
27-летний Манафа выступает за "Порту" с 2019 года. Всего он провел за клуб 111 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14