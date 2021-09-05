Агент защитника "Порту" Манафы рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Спартак"

Фото: инстаграм Уилсона Манафы/Автор неизвестен

Мануэль Бланко Фернандес, агент защитника "Порту" Уилсона Манафы, рассказал, почему его подопечный не перешел в московский "Спартак".

"Контакты по Уилсону со стороны "Спартака" действительно были. Но раз игрок до сих пор не покинул клуб, значит, его трансфер не рассматривается. Более того, ценник в 14 миллионов, которые запросил "Порту" за Манафу, нежизнеспособен", - приводит слова Фернандеса Sport24.

Ранее сообщалось, что "Порту" отказался продавать игрока за семь миллионов евро.

27-летний Манафа выступает за "Порту" с 2019 года. Всего он провел за клуб 111 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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