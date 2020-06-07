Агент защитника "Рубина" Данченко прокомментировал интерес к футболисту со стороны московских клубов

Теги олег данченкорубин

Агент защитника "Рубина" Данченко прокомментировал интерес к футболисту со стороны московских клубов

Агент защитника "Рубина" Олега Денченко Александр Карпов прокомментировал новость о том, что его клиентом интересуются несколько клубов РПЛ.

"Данченко интересуются московские клубы? Он один из ведущих правых защитников РПЛ, несколько раз в этом сезоне попадал в сборные тура. Действительно несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии на сегодняшний день активно следят за Олегом", - цитирует Карпова Sport24.

Футболист играет в "Рубине" с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел за казанскую команду 19 матчей в РПЛ и сделал две результативные передачи. 

А еще: У четырёх игроков "Рубина" обнаружены антитела к коронавирусу| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У Неймара украли удостоверение личности. Воры использовали данные игрока, требуя помощи у бразильских властей

У Неймара украли удостоверение личности. Воры использовали данные игрока, требуя помощи у бразильских властей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов