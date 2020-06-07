Агент защитника "Рубина" Данченко прокомментировал интерес к футболисту со стороны московских клубов

Агент защитника "Рубина" Олега Денченко Александр Карпов прокомментировал новость о том, что его клиентом интересуются несколько клубов РПЛ.

"Данченко интересуются московские клубы? Он один из ведущих правых защитников РПЛ, несколько раз в этом сезоне попадал в сборные тура. Действительно несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии на сегодняшний день активно следят за Олегом", - цитирует Карпова Sport24.

Футболист играет в "Рубине" с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел за казанскую команду 19 матчей в РПЛ и сделал две результативные передачи.

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