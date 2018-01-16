Агент: "Защитником сборной Польши интересуется не "Спартак", а другой клуб РФПЛ"

Теги спартак москваспалбартош саламон

Агент: "Защитником сборной Польши интересуется не "Спартак", а другой клуб РФПЛ"Известный агент Марко Трабукки опроверг информацию о том, что московский "Спартак" интересуется защитником итальянского СПАЛа Бартошом Саламоном.

В частности, он сообщил, что 26-летний бек входит в сферу интересов не "красно-белых", а другого клуба из российской Премьер-Лиги, название которого он не стал афишировать.

В нынешнем сезоне Саламон сыграл в 16 матчах за СПАЛ. Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, урегулировать расистский скандал "Спартаку" помогли из администрации президента России. | soccernews.ru

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