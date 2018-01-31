Агент: "Завершить трансфер Блинда в "Рому" будет сложно"

Отец и агент полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинда Данни заявил, что его сыном интересуется "Рома".

"Сейчас последний день трансферного окна и время истекает. "Рома" хочет купить Дейли, но "МЮ" согласен только на аренду. Будет сложно завершить сделку. "Манчестер Юнайтед" участвует в Лиге Чемпионов, Премьер-лиге и Кубке Англии, поэтому им нужен каждый игрок", - приводит слова Блинда LaRoma24.

В составе римского клуба Блинд может заменить защитника Эмерсона, который перешел в "Челси".

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