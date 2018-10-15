Агент завил, что Кокорин не дрался с чиновником, а защищал его

Адвокат игрока "Зенита" Александра Кокорина Олег Попов заявил, футболист во время инцидента в Москве пытался разнять стороны конфликта.

Напомним, что сейчас форвард находится под стражей.

"На видеозаписи видно, что Саша Кокорин все это время пытался разнять конфликтующие стороны и остановить вот этот весь процесс", - сказал адвокат.

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