Агент завил, что Кокорин не дрался с чиновником, а защищал его

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Агент завил, что Кокорин не дрался с чиновником, а защищал егоАдвокат игрока "Зенита" Александра Кокорина Олег Попов заявил, футболист во время инцидента в Москве пытался разнять стороны конфликта. 

Напомним, что сейчас форвард находится под стражей. 

"На видеозаписи видно, что Саша Кокорин все это время пытался разнять конфликтующие стороны и остановить вот этот весь процесс", - сказал адвокат.

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