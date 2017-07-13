Агент: "Завтра Билья прибудет в Милан"



Агент аргентинского полузащитника "Лацио" Лукаса Бильи Энцо Монтепаоне подтвердил информацию о том, что его клиент перейдет в "Милан".

"Билья доволен переходом в "Милан". Завтра он прибудет в Милан. Лукс с нетерпением ждет возможность начать работать", - приводит слова Монтепаоне MilanNews.it.

По некоторым данным, миланский клуб заплатить за 31-летнего Билью порядка 20 миллионов евро.

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