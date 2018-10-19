Агент заявил, что в прошлом сезоне "МЮ" трижды контактировал с ним по поводу Смолова

Агент форварда "Локомотива" Федора Смолова Кахор Муминов рассказал, кто интересовался футболистом до перехода в московский клуб.

"До чемпионата мира мы получили от "Краснодара" обещание о продлении контракта. Но после турнира позиция, видимо, изменилась, и разговоры утихли. Возникло чёткое понимание, что его время в "Краснодаре" подошло к концу. Плюс у Федора по-прежнему было желание поиграть в Европе. Имелись предложения, на бумаге, как положено.

От кого? Самое конкретное от "Вест Хэма". Был интерес со стороны "Уотфорда". Зимой три раза мы контактировали с "МЮ", были у них в офисе. Но надо понимать - в тех клубах, куда действительно хотелось, Федор не являлся первой опцией. А чтобы туда попасть, должны сойтись обстоятельства. Либо отпасть первые опции по каким-то причинам, либо яркое выступление Смолова на ЧМ. Например, мы общались с "Наполи", "Вольфсбургом", "Севильей", "Атлетико". Все эти клубы держали Федю как опцию, но ждали чемпионата мира", - отметил он.

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