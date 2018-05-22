Агент заявил об огромном интересе к игроку "Лацио"

Агент сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича Матея Кежман заявил, что его клиентом интересуются многие клубы.

"К Сергею существует огромный интерес, но у него действует долгосрочный контракт с "Лацио". В футболе никогда нельзя сказать наперед, поэтому посмотрим, что будет дальше. Милинкович-Савич может стать лучшим в мире на своей позиции.

Безусловно выступление в Лиге Чемпионов это мечта для любого игрока. Впрочем ему только 23 года и у него достаточно времени для этого", - приводит слова Кежмана Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Лацио" оценивает 23-летнего игрока в 100 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Ювентус".

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