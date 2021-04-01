Агент Зайнутдинова - о подписании контракта с "Аталантой": "Это первоапрельская шутка"

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Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, отреагировал на новость, что его клиент летом станет игроком "Аталанты".

"Это первоапрельская шутка. Мне больше нечего добавить", - сказал агент.

Ранее казахстанский сайт Vesti.kz распространил информацию, согласно которой хавбек армейцев уже заключил пятилетний контракт с бергамским клубом.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года, сыграл 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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