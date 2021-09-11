Агент Зайнутдинова отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, опроверг слухи о возможном уходе своего клиента из армейского клуба.
"Эта информация - слухи и абсолютная неправда. Бактиер - игрок ЦСКА, у него длительный контракт, и никуда он не собирается уходить. Он восстановился после травмы и планомерно подходит к тому, чтобы получать время по состоянию здоровья.
Руководство клуба на него рассчитывает, а Бактиер рассчитывает начать играть. Он играл за сборную 30 минут – это было запланировано. Давать полноценную нагрузку пока нельзя, сейчас он играет столько, сколько надо ему играть", - сказал агент.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года, сыграл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
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