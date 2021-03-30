Агент Зайнутдинова отреагировал на новость об интересе "Аталанты"

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Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, подтвердил, что его клиент находится в шорт-листе "Аталанты".

Ранее сообщалось, что казахстанец может перебраться в бергамский клуб летом и усилить позицию левого латераля.

"Информация, что Бахтиер находится в шорт-листе "Аталанты" - правдивая. Если обе стороны устроит предложение, то, мне кажется, все будут довольны. Главное, чтобы было официальное предложение в клуб ЦСКА", - сказал агент.

В текущем сезоне Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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