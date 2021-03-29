Агент Зайнутдинова рассказал о состоянии травмированного футболиста ЦСКА

Фото: твиттер ФК "Астана"/Автор неизвестен

Евгений Новиков, агент казахстанского защитника московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, рассказал о состоянии футболиста, который из-за травмы пропустил матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Франции (0:2).

"Сегодня игрок возвращается в Москву и уже завтра будет в расположении ЦСКА. Ему проведут дополнительное обследование. Болевые ощущения у Бахтиера появились уже в расположение сборной. На данный момент задача максимально быстро восстановиться и продолжать приносить пользу как ЦСКА, так и сборной Казахстана", — приводит слова Новикова Sport24.

22-летний Зайнутдинов в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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