Агент: "Зенит" еще сделает приобретение в текущее трансферное окно"

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Агент: "Зенит" еще сделает приобретение в текущее трансферное окно"Футбольный агент Дмитрий Сафонов высказался о возможных приобретениях питерского "Зенита" в текущее трансферное окно.

"Любая команда нуждается в усилении для участия в чемпионате и в Лиге Европы. Я думаю, что "Зенит" еще приобретет кого-то - у нас трансферное окно закрывается в конце февраля", - приводит слова Сафонова Евро-футбол.

Напомним, в контрольном матче "Зенит" обыграл "Стумбрас". | soccernews.ru

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