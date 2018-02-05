Агент: "Зенит" еще сделает приобретение в текущее трансферное окно"

Футбольный агент Дмитрий Сафонов высказался о возможных приобретениях питерского "Зенита" в текущее трансферное окно.

"Любая команда нуждается в усилении для участия в чемпионате и в Лиге Европы. Я думаю, что "Зенит" еще приобретет кого-то - у нас трансферное окно закрывается в конце февраля", - приводит слова Сафонова Евро-футбол.

Напомним, в контрольном матче "Зенит" обыграл "Стумбрас". | soccernews.ru