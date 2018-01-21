Агент: "Зенит" и "Спартак" интересовались Набиуллином и сейчас, и летом"



Агент защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина Анзор Гаргаев подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуются российские топ-клубы.

"Зенит" и "Спартак" интересовались Эльмиром и сейчас, и летом. Зарубежные клубы проявляют интерес – полтора года назад интересовался немецкий "Хоффенхайм". На данный момент Эльмир – игрок "Рубина", у него нет обязательного желания куда-то уйти.

Если какой-то клуб будет делать предложение "Рубину", то в первую очередь его рассмотрит клуб, который является для футболиста родным", – приводят слова Гаргаева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Рубин" готов продать 24-летнего Набиуллина за 6 миллионов евро.

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