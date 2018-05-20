Агент: "Зенит" предлагал Фонсеке длительный контракт"

Теги зенит санкт-петербургпаулу фонсекашахтер донецквест хэм юнайтед

Агент: "Зенит" предлагал Фонсеке длительный контракт"Португальский агент Мануэл Пирес рассказал об интересе питерского "Зенита" к главному тренеру донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке.

"У Фонсеки было предложение от "Зенита", ему предлагали длительный контракт. Но мечтой Паулу была работа в АПЛ, где ему предложили контракт лишь в "Вест Хэме". Паулу отказался и переподписал соглашение с "Шахтером", - цитирует агента СЭ.

Напомним, "Зенит" продолжает проявлять интерес к Бенитесу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов