Агент: "Зенит" предлагал Фонсеке длительный контракт"

Португальский агент Мануэл Пирес рассказал об интересе питерского "Зенита" к главному тренеру донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке.

"У Фонсеки было предложение от "Зенита", ему предлагали длительный контракт. Но мечтой Паулу была работа в АПЛ, где ему предложили контракт лишь в "Вест Хэме". Паулу отказался и переподписал соглашение с "Шахтером", - цитирует агента СЭ.

Напомним, "Зенит" продолжает проявлять интерес к Бенитесу. | soccernews.ru