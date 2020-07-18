Агент Жалолиддинова: "Жасур сильнее Жоау Мариу и будет определять игру "Локомотива"

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Агент Жалолиддинова: "Жасур сильнее Жоау Мариу и будет определять игру "Локомотива"

Юрий Белоус, агент хавбека "Бунедкора" Жасура Жалолиддинова, подтвердил грядущий переход футболиста в "Локомотив".

"Это правда, что "Локомотив" договорился о трансфере Жалолиддинова. Он является самым талантливым игроком своего возраста и входит в топ-5 лучших футболистов Азии. По экспертной оценке The Guardian он входит в список 60 лучших игроков мира в своем возрасте. Это отличный футболист.

Я думаю, он сильнее Жоау Мариу. В ближайшие несколько лет Жалолиддинов будет определять игру "Локомотива", - заявил агент.

В этом сезоне 18-летний узбек провел 10 матчей и забил один гол.

Читайте также: "Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова. | http://soccernews.ru
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