Агент Жемалетдинова рассказал о переговорах с "Локомотивом" о новом контракте

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Вадим Шпинев, агент футболистов "Локомотива" Рифата Жемалетдинова и Максима Мухина, рассказал о будущем своих клиентов в клубе.

"Нужно пояснить ситуацию. В начале недели мне позвонил господин Леонченко с желанием встретиться и обсудить ситуацию по ребятам. Договорились на четверг, а в среду должно было быть оговорено время. В среду вечером я получил сообщение от Леонченко: "Добрый вечер. Извиняюсь, завтра не смогу".

О переносе встречи речи не велось. Что происходит? Этот вопрос лучше адресовать нынешнему генеральному директору клуба. Чемпионат близок к концу и эта ситуация вынуждает меня активнее проводить консультации с другими клубами. Рифат - молодой футболист, игрок сборной, который стал лидером "Локомотива" и еще до конца не раскрыл свой потенциал, а соглашение у него истекает этим летом. Я должен предоставить ему все возможные варианты.

Что касается Мухина, то это интересный и молодой футболист, который уже побывал во взрослой сборной, и к нему тоже имеется повышенный интерес от топ-клубов России", - приводит слова агента "Чемпионат".

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