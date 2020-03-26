Агент Жезуса высказался о возможности перехода форварда в "Ювентус"

Теги ювентусманчестер ситигабриэл жезустрансферы

Агент Жезуса высказался о возможности перехода форварда в "Ювентус"

Агент Джованни Бранчини оценил возможность перехода нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса в "Ювентус".

"Все возможно, речь идет о невероятном футболисте.

На рынке будет небольшое количество трансферов. Лучше сохранить тех, кто уже есть в составе.

Большая финансовая мощь некоторых клубов приводит к сенсационным трансферам, которые раньше казались немыслимыми", - сказал агент.

Ранее в СМИ писали, что "Ювентус" рассматривает кандидатуру Жезуса, как потенциального претендента на покупку в летнее трансферное окно.

В этом сезоне футболист провел 24 матча и набрал 14 очков.

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