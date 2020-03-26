Агент Жезуса высказался о возможности перехода форварда в "Ювентус"
Агент Джованни Бранчини оценил возможность перехода нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса в "Ювентус".
"Все возможно, речь идет о невероятном футболисте.
На рынке будет небольшое количество трансферов. Лучше сохранить тех, кто уже есть в составе.
Большая финансовая мощь некоторых клубов приводит к сенсационным трансферам, которые раньше казались немыслимыми", - сказал агент.
Ранее в СМИ писали, что "Ювентус" рассматривает кандидатуру Жезуса, как потенциального претендента на покупку в летнее трансферное окно.
В этом сезоне футболист провел 24 матча и набрал 14 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18