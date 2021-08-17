Агент Жиго назвал причину возможного ухода француза из "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

Мохаммед Беншенафи, агент центрального защитника "Спартака" Самюэля Жиго, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

"С тех пор как Самюэль находится в Москве, он не живёт вместе со своей семьей. И если он не продлит контракт со "Спартаком", то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции. Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына", - заявил агент.

Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.

Французский центрбек проводит четвёртый сезон в "Спартаке", сыграл 78 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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