Агент Жиго назвал причину возможного ухода француза из "Спартака"
Фото твиттер "Спартака"
Мохаммед Беншенафи, агент центрального защитника "Спартака" Самюэля Жиго, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
"С тех пор как Самюэль находится в Москве, он не живёт вместе со своей семьей. И если он не продлит контракт со "Спартаком", то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции. Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына", - заявил агент.
Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
Французский центрбек проводит четвёртый сезон в "Спартаке", сыграл 78 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: "Торино" нацелился на защитника "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Шакира лестно высказалась о Пике
-
Рио Фердинанд рассказал, кто еще может усилить "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" согласовал трансфер Влаховича
-
Роналду не вернется в "Реал"
-
Пирло не намерен завершать карьеру тренера
-
Кейн вернулся к тренировкам с "Тоттенхэмом"
-
Опубликована символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
"Реал" может продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
-
Официально: Абрахам - новый игрок "Ромы"
-
Мамаев прописался в Ростове-на-Дону по адресу кафе
-
"Бавария" представила новую форму
-
"Спартак" бесплатно подпишет экс-защитника "Арсенала"
-
Стало известно, когда Модрич завершит карьеру в сборной Хорватии
-
"Атлетико" отдал 20-летнего воспитанника в аренду "Осасуне"
-
Осипенко прокомментировал дебютный вызов в сборную России
-
Агент Жиго назвал причину возможного ухода француза из "Спартака"
-
"Рома" нацелилась на швейцарского хавбека
-
"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд АПЛ ради Кейна
-
В "Спартаке" отреагировали на интерес "Сельты" к Понсе
-
Варан провёл первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"