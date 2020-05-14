Агент Жиго отреагировал на слухи об интересе "Лиона"

Мохамед Беншенафи, агент защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго, дал комментарии по поводу появившейся информации о желании "Лиона" купить его клиента.

"Это всё просто слухи. Самюэль - игрок "Спартака", - сказал агент.

Жиго выступает за "красно-белых" с лета 2018 года, сыграл 37 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Контракт 26-летнего француза со "Спартаком" рассчитан до конца сезона 2021/22.

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