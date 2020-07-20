Агент Жиго рассказал, что разговоров о трансфере футболиста пока не ведется

Агент защитника "Спартака" Самюэля Жиго высказался по поводу информации о том, что футболист в скором времени покинет московский клуб. Об этом сообщает Sport24.

Ранее стало известно, что клуб по итогам текущего сезона не вышел в еврокубки. Клуб готов продать футболиста, если поступит достойное предложение.

"Если Жиго уйдет из "Спартака", то это будет не от отсутствия еврокубков в следующем сезоне. Он любит "Спартак" независимо от того, играет ли команда в Европе или нет.

Интерес к Самюэлю есть, многие клубы следят за ним", цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Лилль".

Не пропустите: "Лилль" вступил в борьбу за Жиго| http://soccernews.ru