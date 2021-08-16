Агент Жиго рассказал о продлении контракта игрока со "Спартаком"
Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен
Мохаммед Беншенафи, представитель французского футболиста "Спартака" Самюэля Жиго, опроверг слухи о том, что в процессе переговоров о новом соглашении стороны не могут договориться о сумме выплат для агентов защитника.
"Я никогда не обсуждаю контракты своих футболистов. Но могу сказать, что у нас никогда не возникало никаких проблем со "Спартаком".
Наоборот, у нас прекрасные отношения. Это великий клуб", – сказал Беншенафи.
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