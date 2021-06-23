Агент Жиго высказался о натурализации игрока
Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен
Мохамед Беншенафи, который является агентом французского футболиста московского "Спартака" Самюэля Жиго, высказался о возможной натурализации игрока.
"Все слухи о том, что Самюэль может получить российское гражданство – неправда.
Клуб не обсуждал с нами данный вопрос. Пока никто не обращался по этому поводу ни ко мне, ни к игроку", – заявил Беншенафи.
Также не пропустите: Витория высказался о вакцинации. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Малафеев дал оценку игре Сафонова в матче против Дании
-
Луис Энрике высказался о готовности сборной Испании перед матчем против Словакии
-
"ПСЖ" согласовал личный контракт с Хакими и предложил "Интеру" огромную сумму за игрока
-
"Тоттенхэму" отказал экс-тренер "Реала"
-
"ПСЖ" в пятницу хочет объявить о подписании Доннаруммы
-
Кудряшов прокомментировал выступление на Евро-2020
-
Агент Жиго высказался о натурализации игрока
-
Витория высказался о вакцинации
-
Официально: Николас Гонсалес - футболист "Фиорентины"
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Погба этим летом
-
Индзаги дал совет совет Мбаппе и сказал, что ему нужно сделать чтобы достичь уровня Роналду
-
Макгрегор прокомментировал поражение Шотландии от Хорватии
-
Витория поделился планами по трансферам "Спартака"
-
1
В Кремле отреагировали на призывы к отставке Черчесова
-
Руй Витория высказался о лимите в РПЛ
-
Роберто Карлос предсказал победителя Евро-2020
-
Люк де Йонг не сыграет на Евро-2020 из-за травмы колена
-
Гинер рассказал о задачах ЦСКА на следующий сезон
-
Джикия назвал "Спартаку" свои зарплатные требования
-
1
"Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму Дембеле