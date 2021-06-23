Агент Жиго высказался о натурализации игрока

Теги самюэль жиго

Агент Жиго высказался о натурализации игрокаФото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Мохамед Беншенафи, который является агентом французского футболиста московского "Спартака" Самюэля Жиго, высказался о возможной натурализации игрока.

"Все слухи о том, что Самюэль может получить российское гражданство – неправда.

Клуб не обсуждал с нами данный вопрос. Пока никто не обращался по этому поводу ни ко мне, ни к игроку", – заявил Беншенафи.

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