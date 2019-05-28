Агент: "Жирков подпишет новый контракт с "Зенитом"
Руководитель компании ProSportsМanagement Герман Ткаченко заявил, что его клиент Юрий Жирков в ближайшее время продлит контракт с "Зенитом".
"Юра близок к переподписанию соглашения с "Зенитом". Жирков получил неплохое предложение, при этом большого понижения в зарплате нам удалось избежать, к тому же предусмотрены хорошие бонусные выплаты. Осталось совсем чуть-чуть, и надеемся, что скоро он заключит договор с петербуржцами", - приводят слова Ткаченко российские СМИ.
35-летний Жирков выступает за "Зенит" с января 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2019 года.
Не пропустите: "Зенит" определился с соперниками по австрийскому сбору. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент: "Жирков подпишет новый контракт с "Зенитом"
-
Зидан - о Мбаппе: "Ему хорошо там, где он сейчас"
-
Фанаты "Униона" ярко отпраздновали выход в Бундеслигу
-
Мартинес стал главным кандидатом на пост наставника "Барселоны"
-
Англия назвала окончательный состав на финальный этап Лиги Наций
-
"Унион" впервые в истории вышел в Бундеслигу
-
Трансфер Гризманна в "Барселону" может сорваться по трем причинам
-
Вертонген восстановится к финалу Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
Комличенко - лучший легионер чемпионата Чехии
-
Промес вызван в сборную Нидерландов на финальный этап Лиги Наций
-
Гендиректор "Арсенала": "Бакаев вернется в "Спартак"
-
"Эйбар" объявил о переходе защитника "Барселоны"
-
Слуцкий сделал выбор Месси и Роналду, а также "Спартаком" и "Зенитом"
-
"Атлетико" хочет переманить защитника "Барселоны"
-
Экс-игрок "Динамо" Вальбуэна перешел в "Олимпиакос"
-
Кураньи: "Медведи в России точно не ходят по улицам"
-
"Барселона" отказала "Вест Хэму" в трансфере Гомеша
-
Аллегри может возглавить "Барселону"
-
В летнем Кубке "Матч Премьер" сыграют "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов"
-
3
Слуцкий: "Акинфеев входит в топ-5 вратарей мира"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20