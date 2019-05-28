Агент: "Жирков подпишет новый контракт с "Зенитом"

Руководитель компании ProSportsМanagement Герман Ткаченко заявил, что его клиент Юрий Жирков в ближайшее время продлит контракт с "Зенитом".

"Юра близок к переподписанию соглашения с "Зенитом". Жирков получил неплохое предложение, при этом большого понижения в зарплате нам удалось избежать, к тому же предусмотрены хорошие бонусные выплаты. Осталось совсем чуть-чуть, и надеемся, что скоро он заключит договор с петербуржцами", - приводят слова Ткаченко российские СМИ.

35-летний Жирков выступает за "Зенит" с января 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2019 года.

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