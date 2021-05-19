Агент Жиру прокомментировал слухи об интересе "Спартака"
Фото: Твиттер @_OlivierGiroud_
Майкл Мануэлло, агент нападающего "Челси" Оливье Жиру, прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к игроку.
"Спартак" не связывался с нами. Интереса из России вообще нет", - приводит слова агента Sport24.
Контракт Жиру с "Челси" истекает этим летом, поэтому его можно будет подписать в качестве свободного агента.
В этом сезоне на счету 34-летнего француза 11 забитых голов в 31 матче.
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