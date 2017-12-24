Агент Жиру: "В январе будет много предложений"

Агент форварда "Арсенала" Оливье Жиру поделился информацией о будущем своего клиента.

"В январе будет много предложений. Многие клубы, которые ищут опытного нападающего, скорее всего, сделают запрос. Мы должны быть последовательны, и если какое-нибудь предложение будет серьезным, то мы попробуем уговорить Арсена Венгера отпустить Оливье уже этой зимой.

Жиру не собирается возвращаться во Францию. На сегодняшний день он не ищет возможностей для возвращения на родину" - приводит слова агента Express.

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