Агент Жоржиньо допустил возвращение игрока в Серию А
Фото: твиттер Жоржиньо\Автор неизвестен
Жоау Сантос, представитель полузащитника сборной Италии и "Челси" Жоржиньо, рассказал о будущем хавбека.
"Философия "Челси" – продлевать контракты в последний момент. Приоритет игрока – продление контракта с клубом, если нет, то он вернется в Серию А. У него всегда есть желание играть в Италии.
"Ювентус"? Рассмотрим этот вариант", – сказал агент.
Напомним, что Жоржиньо перешел в "Челси" из "Наполи" летом 2018 года.
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Астон Вилла
|27
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