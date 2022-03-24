Агент Жоржиньо допустил возвращение игрока в Серию А

Фото: твиттер Жоржиньо\Автор неизвестен

Жоау Сантос, представитель полузащитника сборной Италии и "Челси" Жоржиньо, рассказал о будущем хавбека.

"Философия "Челси" – продлевать контракты в последний момент. Приоритет игрока – продление контракта с клубом, если нет, то он вернется в Серию А. У него всегда есть желание играть в Италии.

"Ювентус"? Рассмотрим этот вариант", – сказал агент.

Напомним, что Жоржиньо перешел в "Челси" из "Наполи" летом 2018 года.

Также не пропустите: Мюллер рассказал, сколько еще лет планирует оставаться на топ-уровне. | http://soccernews.ru