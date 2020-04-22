Агент Жоржиньо опроверг слухи о том, что "Ювентус" интересовался его клиентом

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Агент Жоржиньо опроверг слухи о том, что "Ювентус" интересовался его клиентом

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо высказался по поводу возможного интереса "Ювентуса" к его клиенту. Об этом сообщает Calciomercato.

"Я читал это, но никогда не связывался с ними. Ни Сарри, ни директор "Юве" не обращались ко мне по поводу Жоржиньо. На данный момент я ничего не знаю об этой ситуации. У Жоржиньо еще три года по контракту, ему нравится в Лондоне. В июле мы можем начать переговоры о продлении его контракта с "Челси", - сказал агент.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел 37 матчей за "синих", забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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