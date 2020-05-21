Агент Жоржиньо отрицает, что ведет переговоры с "Ювентусом"

Агент хавбека "Челси" Жоржиньо заявил, что футболист не ведет переговоров с "Ювентусом".

Ранее сообщалось, что главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри хочет видеть 28-летнего игрока в команде. Специалист знаком с полузащитником по игре в "Наполи" и "Челси".

Агент футболиста сказал, что к нему никто не обращался по поводу трансфера, а также отметил, что Жоржиньо всем доволен в лондонском клубе.

В нынешнем сезоне футболист провел за "Челси" 37 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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