Агент Жоржиньо подтвердил интерес четырех грандов АПЛ к его клиенту

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Агент Жоржиньо подтвердил интерес четырех грандов АПЛ к его клиентуАгент полузащитника "Наполи" Жоржиньо подтвердил интерес четырех грандов английской Премьер-Лиги к его клиенту.

Так, представитель 26-летнего хавбека сообщил, что бразильцем интересуются "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и лондонские "Челси" и "Арсенал". Кроме того, он сообщил, что "партенопейцы" пока не предлагали своему игроку продлить действующий контракт, который рассчитан до лета 2020-го года.

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 38 матчах за "Наполи".

Напомним, "Наполи" сделал предложение Сарри. | soccernews.ru

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