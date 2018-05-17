Агент Жоржиньо подтвердил интерес четырех грандов АПЛ к его клиенту

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо подтвердил интерес четырех грандов английской Премьер-Лиги к его клиенту.

Так, представитель 26-летнего хавбека сообщил, что бразильцем интересуются "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и лондонские "Челси" и "Арсенал". Кроме того, он сообщил, что "партенопейцы" пока не предлагали своему игроку продлить действующий контракт, который рассчитан до лета 2020-го года.

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 38 матчах за "Наполи".

Напомним, "Наполи" сделал предложение Сарри. | soccernews.ru