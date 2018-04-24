Агент Жоржиньо прокомментировал будущее своего клиента

Агент хавбека "Наполи" Жоржиньо рассказал, сколько клубов интересуются его клиентом.

"Мы поговорим о продлении контракта в конце сезона. Сейчас осталось всего четыре матча до конца сезона, не хотим беспокоить футболиста прямо сейчас. Учитывая его вклад в результаты команды в текущем сезоне, не удивительно, что за ним наблюдают большие клубы.

Сейчас я веду переговоры с четырьмя или пятью клубами, но это не значит, что кто-либо из них сделал предложение или что Жоржиньо покинет "Наполи" - приводит слова агента Football Italia.

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