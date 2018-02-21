Агент Жоржиньо прокомментировал интерес "Манчестер Юнайтед" к его клиенту

Агент хавбека "Наполи" Жоржиньо высказался об интересе "Манчестер Юнайтед" к его клиенту.

"Мы обсудим продление соглашения в конце сезона, пока еще не время об этом говорить. Жоржиньо хочет остаться, но еще предстоит понять, хочет ли того же клуб. "Наполи" может подписать Торрейру из "Сампдории", и тогда Жоржиньо принесут в жертву и продадут. Скорее клуб расстанется с ним, что с Амаду Диавара, который моложе" - приводит слова агента The Sun.

В этом сезоне Жожиньо сыграл 27 матчей, отметился 4 голами и 4 ассистами.

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