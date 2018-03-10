Агент Жоржиньо прокомментировал интерес со стороны клубов АПЛ

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Агент Жоржиньо прокомментировал интерес со стороны клубов АПЛ

Жоау Сантуш, агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны клубов английской Премьер-лиги.

"У Жоржиньо действующий контракт с "Наполи". Если клуб получит хорошие предложения, нам сообщат, и мы их обсудим. Им действительно интересуются в Англии, но официальных предложений пока не было. А сейчас он просто хочет завершить сезон как можно удачнее" - приводит слова агента Football Italia.

Напомним, что в услугах 26-летнего бразильца заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал".

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