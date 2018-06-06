Агент Жоржиньо рассказал о ходе переговоров с "Манчестер Сити"

Агент хавбека "Наполи" Жоржиньо поделился информацией о переговорах с "Манчестер Сити".

"Я буду в Англии до пятницы. Переговоры в руках "Наполи". Сейчас я жду сигнала, чтобы знать, что делать дальше. На этой неделе все станет ясно. В настоящее время я жду, когда "Наполи" и "Манчестер Сити" договорятся.

Крайний срок? Мне никто ничего не говорил, но я думаю, что Жоржиньо - их приоритетная цель на усиление центра полузащиты" - приводит слова агента Football Italia.

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