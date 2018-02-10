Агент Жоржиньо высказался об интересе "Манчестер Юнайтед"

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Агент Жоржиньо высказался об интересе "Манчестер Юнайтед"

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо Фрелло высказался об интересе "Манчестер Юнайтед" к своему клиенту.

"Когда вы играете в команде, лидерующей в Серии А, то логично, что большие клубы следят за вами. Но я должен предупредить Жоржиньо, что в Манчестере слишком часто идёт дождь" - приводит слова агента Goal.com.

В этом сезоне Жоржиньо сыграл за "Наполи" 25 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. | http://soccernews.ru

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