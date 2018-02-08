Агент Жота: "Почеттино возглавит "Реал"

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Агент Жота: "Почеттино возглавит "Реал"
Агент ФИФА Жорди Жота заявил, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино возглавит "Реал".

"Реал" сообщил Асенсио, что новый тренер команды считает его самым важным игроком. Этим тренером является Маурисио Почеттино", – приводит слова Жоты El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что "Реал" уволит нынешнего наставника Зинедина Зидана, если клуб не выиграет ни одного серьезного трофея в этом сезоне.

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