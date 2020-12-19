Агент Зинченко опроверг слухи об интересе к игроку из РПЛ

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Агент Зинченко опроверг слухи об интересе к игроку из РПЛ

Алан Прудников, агент защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, отрицает, что его клиент может вернуться в Россию.

Напомним, что "горожане" в 2016 году купили украинца у "Уфы".

"Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Сити" готов продать Зинченко в январе, а интерес к нему проявляют клубы из Англии, России, Германии, Испании и Италии.

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