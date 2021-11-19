Агент Зобнина отреагировал на новость о просьбе Романа сократить его зарплату в "Спартаке"
Павел Андреев, агент полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, опроверг информацию, согласно которой его клиент попросил урезать годовой оклад в клубе с 3,3 до 2 миллионов евро.
"У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту её понижать?" - цитирует агента "ВсёПроСпорт".
Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил 2 гола.
Сейчас 27-летний футболист восстанавливается после мышечной травмы, полученной в расположении сборной России.
Не пропустите: В "Спартаке" не стали комментировать новость о зарплате Зобнина. | http://soccernews.ru
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