Агент Зобнина отреагировал на новость о просьбе Романа сократить его зарплату в "Спартаке"

Фото инстаграм Романа Зобнина

Павел Андреев, агент полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, опроверг информацию, согласно которой его клиент попросил урезать годовой оклад в клубе с 3,3 до 2 миллионов евро.

"У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту её понижать?" - цитирует агента "ВсёПроСпорт".

Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил 2 гола.

Сейчас 27-летний футболист восстанавливается после мышечной травмы, полученной в расположении сборной России.

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