Агента Де Брюйне арестовали по подозрению в отмывании денег

Теги манчестер ситикевин де брюйне

Агента Де Брюйне арестовали по подозрению в отмывании денег

Патрик де Костер, агент полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, угодил в тюрьму.

По информации Het Nieuwsblad, агента подозревают в отмывании денег в период с 2013 по 2014 год.

Сообщается, что расследование в отношении де Костера инициировал сам Де Брюйне.

Стоит отметить, что звёздный бельгиец сотрудничал с этим агентом 16 лет.

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