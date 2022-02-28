Агента Гави заметили в офисе "Реала"
Фото твиттер "Барселоны"
Иван ле ла Пенья, агент полузащитника "Барселоны" Гави, побывал в офисе мадридского "Реала", сообщает Marca.
В связи с этим появились слухи об интересе "сливочных" к 17-летнему футболисту, однако они не соответствуют действительности.
По информации источника, де ла Пенья общался с представителями королевского клуба по поводу продления контракта с игроком второй команды "бланкос" Марком Кукалоном.
В текущем сезоне Гави сыграл за "Барсу" 31 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14