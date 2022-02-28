Агента Гави заметили в офисе "Реала"

Фото твиттер "Барселоны"

Иван ле ла Пенья, агент полузащитника "Барселоны" Гави, побывал в офисе мадридского "Реала", сообщает Marca.

В связи с этим появились слухи об интересе "сливочных" к 17-летнему футболисту, однако они не соответствуют действительности.

По информации источника, де ла Пенья общался с представителями королевского клуба по поводу продления контракта с игроком второй команды "бланкос" Марком Кукалоном.

В текущем сезоне Гави сыграл за "Барсу" 31 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

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