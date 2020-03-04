Агента Роналду подозревают в мошенничестве
Полиция устроила обыски в домах Жорже Мендеша, который является агентом нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Sabado.
По сведениям издания, поводом стали подозрения Мендеша в уклонении от уплаты налогов на миллионные суммы. Ранее в Football Leaks появилась информация, что компания Мендеша Gestifute укрывается от налогообложения.
Кроме Роналду, Мендеш ведет дела таких известных футболистов, как Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Хамес Родригес ("Реал"), Диего Коста ("Атлетико") и других.
Не пропустите: Роналду обратился к фанатам, которые поддержали футболиста в непростой момент. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15