Агентство Тотти подписало своего первого футболиста

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Агентство Тотти подписало своего первого футболиста

Агенство известного бывшего футболиста Франческо Тотти CT10 Management подписал первого клиента - 16 летнего хавбека "Интера" Симоне Бонавита. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, молодого игрока хотят подписать многие клубы. На данный момент он выступает за сборную Италии (U15). В активе Бонавиты 7 матчей за юношескую сборную.

Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.

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