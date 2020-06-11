Агентство Тотти подписало своего первого футболиста
Агенство известного бывшего футболиста Франческо Тотти CT10 Management подписал первого клиента - 16 летнего хавбека "Интера" Симоне Бонавита. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По данным источника, молодого игрока хотят подписать многие клубы. На данный момент он выступает за сборную Италии (U15). В активе Бонавиты 7 матчей за юношескую сборную.
Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.
Не пропустите: Тотти рассказал, какого футболиста точно взял бы в свою команду
главное
-
Ла Лига запретила Семеду тренироваться с "Барселоной" из-за нарушений правил карантина
-
"Аякс" представил новую гостевую форму на сезон-2020/2021
-
На первый матч РПЛ после паузы "Крылья Советов" - "Ахмат" будет допущено 10% зрителей
-
"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро
-
Деле Алли дисквалифицирован из-за шутки про коронавирус
Лента новостей
-
Глава Ла Лиги: "Если футболисты не прекратят ходить на барбекю и вечеринки, придется закрыть клубы на базах"
-
Агент Толиссо опроверг интерес "Манчестер Юнайтед" к футболисту
-
Сотрудники Роспотребнадзора следили за тренировкой "Динамо"
-
Кевин-Принс Боатенг забил фантастический гол на тренировке "Бешикташа"
-
Стадион "Баварии" за время карантина порос сорняками (фото)
-
Ла Лига запретила Семеду тренироваться с "Барселоной" из-за нарушений правил карантина
-
"Аякс" представил новую гостевую форму на сезон-2020/2021
-
Агент Шюррле рассказал о будущем футболиста
-
Агентство Тотти подписало своего первого футболиста
-
Ребров высказался о тренировках "Спартака" в Тарасовке
-
На первый матч РПЛ после паузы "Крылья Советов" - "Ахмат" будет допущено 10% зрителей
-
Вагнер Лав рассказал о серьезной ссоре с Газзаевым
-
Форвард "Локомотива" Эдер поделился фотографией и видео с детьми
-
Хавбек "Енисея" Савичев покинул красноярский клуб
-
Газизов: "В этом году "Уфа" не потратит на трансферы ни копейки"
-
"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро
-
Деле Алли дисквалифицирован из-за шутки про коронавирус
-
"Вулверхэмптон" заинтересован в покупке нападающего "Эспаньола" У Лэя
-
Рогич покинул "Оренбург"
-
Агент Вагнер Лава рассказал, почему переход футболиста в ЦСКА затягивается
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16