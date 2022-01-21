Агенту Мино Райоле стало лучше
Известный футбольный агент Мино Райола чувствует себя лучше, пишет Bild.
Ранее сообщалось, что голландцу стало хуже, из-за чего его перевели в реанимацию, однако источник утверждает, что состояние здоровья звёздного пациента уже улучшилось.
У 54-летнего Райолы обнаружены проблемы с лёгким. Другие подробности болезни пока неизвестны.
Впервые о госпитализации агента стало известно 12 января. Однако тогда его представители заверили, что речь идёт о плановом осмотре.
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