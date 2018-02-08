Агенты Азара озвучили планы своего клиента "Реалу"

Агенты вингера лондонского "Челси" Эдена Азара озвучили планы своего клиента на будущее мадридскому "Реалу".

Так, по сведениям испанской прессы, представители 27-летнего игрока "аристократов" сообщили "сливочным" о том, что бельгиец твердо намерен уже ближайшим летом перейти в их стан. При этом планы футболиста не зависят от того, кто будет тренировать королевский клуб в новом сезоне.

Напомним, Азар получил индивидуальную награду. | soccernews.ru