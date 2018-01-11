Агенты Кавани предложили услуги своего клиента двум испанским грандам

Следующим летом форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани может перебраться в испанскую Ла Лигу, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, агенты 30-летнего нападающего связались с мадридскими "Реалом" и "Атлетико", чтобы предложить им услуги своего клиента. Уругваец понимает, что ввиду возникших у него разногласий с главной звездой его команды Неймаром, парижане будут готовы избавиться от него по окончанию текущего сезона, поэтому он уже начал работу по поиску нового места продолжения своей карьеры.

Трансфер Кавани может обойтись мадридским грандам в сумму 60-70 миллионов евро.

Напомним, отношения между Кавани и Неймаром до сих пор не наладились. | soccernews.ru