Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок
Агенты форварда "Сочи" Александра Кокорина хотят выйти на испанский рынок через представителей, работающих в этой стране. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, никаких официальных предложения со стороны клубов по поводу 29-летнего нападающего пока нет.
Ранее известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что один из испанских клубов проявляет интерес к российскому игроку.
Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.
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|22
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