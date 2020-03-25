Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок

Агенты форварда "Сочи" Александра Кокорина хотят выйти на испанский рынок через представителей, работающих в этой стране. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, никаких официальных предложения со стороны клубов по поводу 29-летнего нападающего пока нет.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что один из испанских клубов проявляет интерес к российскому игроку.

Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.

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