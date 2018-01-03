Агенты Коутиньо прибыли в Лондон

Агенты полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо Киа Джурабчан и Джулиано Бертолуччи прибыли в Лондон.

Как информирует El Mundo Deportivo, представители 25-летнего хавбека попробуют достичь соглашения с клубом своего клиента о продаже футболиста в каталонскую "Барселону". Параллельно агенты будут вести переговоры об условиях перехода бразильца с "сине-гранатовыми".

Напомним, "Интер" заинтересован в подписании "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru