Агенты Коутиньо прибыли в Лондон

Теги барселонафилиппе коутиньоливерпуль

Агенты Коутиньо прибыли в ЛондонАгенты полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо Киа Джурабчан и Джулиано Бертолуччи прибыли в Лондон.

Как информирует El Mundo Deportivo, представители 25-летнего хавбека попробуют достичь соглашения с клубом своего клиента о продаже футболиста в каталонскую "Барселону". Параллельно агенты будут вести переговоры об условиях перехода бразильца с "сине-гранатовыми".

Напомним, "Интер" заинтересован в подписании "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru

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