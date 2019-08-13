Агенты Коутиньо ждут новостей от "Барселоны". Хавбек может перейти в ПСЖ

Киа Джурабчан, агент бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, опроверг информацию о том, что он прилетел в Париж, чтобы обсудить детали трансфера своего клиента в ПСЖ.

"Я сейчас нахожусь не в Париже, а в Лондоне», – приводит слова Джурабчана Mundo Deportivo.

По словам другого агента игрока, Джулиано Бертолуччи он вместе с Джурабчаном ждут новостей от "Барселоны".

Напомним, что "Барселона" хочет использовать Коутиньо в сделке по трансферу нападающего ПСЖ Неймара.

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