Агенты Кристенсена уже встречались с "Баварией"

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Агенты Кристенсена уже встречались с "Баварией"

Фото: инстаграм Кристенсена\Автор неизвестен

"Бавария" заинтересована в подписании датского защитника "Челси" Андреаса Кристенсена на правах свободного агента грядущим летом, сообщает Goal.

По информации источника, между стороной игрока и мюнхенского клуба уже было несколько встреч, однако сам футболист еще не принял решение.

Кристенсен хочет зарабатывать около 10-12 миллионов евро, что не устраивает "Челси", переговоры с которым о новом контракте зашли в тупик.

Однако на данный момент еще ничего не исключено.

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